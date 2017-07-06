6 июля 2017 00:49 ЧЕТВЕРГ
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19:00 | 06 июля
Житель Энгельсского района отсидит 9 лет за причинение смерти отцу
18:07 | 06 июля
В Балакове состоялась акция «Береги здоровье»
17:17 | 06 июля
Покровчанка ударила молотком супруга, попросившего ее выключить телевизор
16:20 | 06 июля
В детских оздоровительных учреждениях проведено более 200 профилактических мероприятий
15:16 | 06 июля
На Первенстве России по тхэквондо участвовали саратовские атлетки
14:33 | 06 июля
Подать заявление в ЗАГС и оплатить госпошлину можно не выходя из дома
13:09 | 06 июля
Аграрии Саратовской области: к уборочной готовы
12:21 | 06 июля
Житель Перелюбского района убивал знакомого стулом, ножом и топором
11:30 | 06 июля
В Саратове разыскивают пропавшую без вести пенсионерку
10:20 | 06 июля
В Саратове широко отметят День семьи, любви и верности
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В Саратове широко отметят День семьи, любви и верности

Новости / Главная новость
В Саратове широко отметят День семьи, любви и верности


На центральных улицах города пройдет ряд праздничных мероприятий.

8 июля в 16.00 .читальный зал сада «Липки» приглашает на литературно-музыкальный вечер «Петр и Феврония: любовь сильнее смерти».

В 17.00 в саду «Липки» в рамках проекта «Семейные вечера» состоится праздничная программа.

На ул. Волжская у ретро-трамвая «Семен» в 19.00 запланирован концерт Городского клуба детского творчества «Романтик».

В 19.00 на площади им. Н.Г. Чернышевского летний кинотеатр под открытым небом начнет демонстрацию кинофильма для семейного просмотра - «Блондинка за углом».

9 июля на пешеходной зоне по ул. Волжская у ретро-трамвая «Семен» состоится танцевальный вечер, а в 19.00 на Набережной Космонавтов начнется игровая развлекательная программа для детей, организованная Домом культуры химиков.

Фото http://lermontov26.ru