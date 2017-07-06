В Саратове широко отметят День семьи, любви и верности
На центральных улицах города пройдет ряд праздничных мероприятий.
8 июля в 16.00 .читальный зал сада «Липки» приглашает на литературно-музыкальный вечер «Петр и Феврония: любовь сильнее смерти».
В 17.00 в саду «Липки» в рамках проекта «Семейные вечера» состоится праздничная программа.
На ул. Волжская у ретро-трамвая «Семен» в 19.00 запланирован концерт Городского клуба детского творчества «Романтик».
В 19.00 на площади им. Н.Г. Чернышевского летний кинотеатр под открытым небом начнет демонстрацию кинофильма для семейного просмотра - «Блондинка за углом».
9 июля на пешеходной зоне по ул. Волжская у ретро-трамвая «Семен» состоится танцевальный вечер, а в 19.00 на Набережной Космонавтов начнется игровая развлекательная программа для детей, организованная Домом культуры химиков.
Фото http://lermontov26.ru