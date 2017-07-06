В середине июля будет частично отключена холодная вода в жилых домах и учреждениях Октябрьского и Фрунзенского районов
В связи с подключением вновь построенного водовода к существующим коммуникациям, а также в целях подготовки водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-18 гг., для проведения планово-предупредительного ремонта и замены запорного оборудования, с 7.00 13 июля до 15.00 14 июля 2017 г. будет произведено плановое отключение водовода d500 мм по ул. Сакко и Ванцетти, ул. Радищева с прекращением холодного водоснабжения в жилые дома и учреждения Октябрьского и Фрунзенского районов.
Со списком абонентов в зоне отключения можно ознакомиться на сайте «Саратовводоканала» по ссылке.
МУПП «Саратовводоканал» рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде. Предприятие приносит жителям извинения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды.