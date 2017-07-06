6 июля 2017 11:28 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:30 | 05 июля
В середине июля будет частично отключена холодная вода в жилых домах и учреждениях Октябрьского и Фрунзенского районов
17:12 | 05 июля
В Саратове состоится презентация книги "Эхо над Волгой"
16:19 | 05 июля
В Варшаве на выставке "Счастье рисовать Россию" будут представлены работы юных художников из Саратова
15:03 | 05 июля
Жителю Ивантеевского района вынесен приговор за убийство родственника
14:07 | 05 июля
К концу 2017 года будет отреставрирован саратовский цирк
13:10 | 05 июля
62-летний мужчина признан виновным в убийстве племянника
12:03 | 05 июля
Сменилось руководство театра оперы и балета и театра оперетты
10:59 | 05 июля
Саратовцы увидят танцы разных эпох
10:00 | 05 июля
В Женский день житель Аркадака из ревности до смерти избил сожительницу
18:45 | 04 июля
В Саратове открыватся Всероссийский турнир по настольному теннису им. Натальи Мартяшевой
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове состоится презентация книги "Эхо над Волгой"

Новости / Общество


Завтра в 17:00 в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки (ул. М. Горького, 40) в рамках цикла «Краеведческие встречи» состоится презентация книги доктора медицинских наук, профессора Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского Владимира Владимировича Храмова «Эхо над Волгой», посвященная 120-летию стрелково-стендового спорта в Саратове.

В книге прослеживаются основные этапы и условия развития стрелково-стендового спорта в Саратове с конца XIX – начала XX столетия. Автор большое внимание уделяет технике стрельбы, различным ее видам, развитию специальной стрелковой экипировки, проведению различных турниров и соревнований. В книге упомянуты чемпионы области по данному виду спорта.

В презентации нового издания примут участие представители информационно-аналитического отдела Министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, Музея спортивной славы Саратовской области, издательского дома «Волга», федерации пулевой и стендовой стрельбы, областного общества охотников и рыболовов, магазина «Тульские ружья», ветераны спорта.

На мероприятии будет представлена книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки «Вехи истории саратовского спорта».