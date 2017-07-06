В Саратове состоится презентация книги "Эхо над Волгой"
Завтра в 17:00 в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки (ул. М. Горького, 40) в рамках цикла «Краеведческие встречи» состоится презентация книги доктора медицинских наук, профессора Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского Владимира Владимировича Храмова «Эхо над Волгой», посвященная 120-летию стрелково-стендового спорта в Саратове.
В книге прослеживаются основные этапы и условия развития стрелково-стендового спорта в Саратове с конца XIX – начала XX столетия. Автор большое внимание уделяет технике стрельбы, различным ее видам, развитию специальной стрелковой экипировки, проведению различных турниров и соревнований. В книге упомянуты чемпионы области по данному виду спорта.
В презентации нового издания примут участие представители информационно-аналитического отдела Министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области, Музея спортивной славы Саратовской области, издательского дома «Волга», федерации пулевой и стендовой стрельбы, областного общества охотников и рыболовов, магазина «Тульские ружья», ветераны спорта.
На мероприятии будет представлена книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки «Вехи истории саратовского спорта».