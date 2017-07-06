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В Варшаве на выставке "Счастье рисовать Россию" будут представлены работы юных художников из Саратова

Новости / Главное из рубрик / Культура


8 июля 2017 года Фонд развития детского и юношеского творчества (г. Саратов, Россия) при поддержке Российского центра науки и культуры в Варшаве открывает в Польше Международную выставку художественных произведений детей «Белая ворона» в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

В программе праздника состоится вручение медалей «За любовь и верность» соотечественникам, прожившим в браке более 25 лет, и концерт популярных российских песен в исполнении полькой певицы Анеты Скаржинской (меццо-сопрано), аккомпанемент Борис Королев.
Российский центр науки и культуры в Варшаве функционирует с ноября 1962 года. Открытие выставки состоится в РЦНК , в здании Торгового представительства Российской Федерации в Польше. РНЦК в Варшаве - это часть России для наших соотечественников и польских друзей.

На выставке представлено 25 живописных работ юных участников выставки "Белая ворона", среди них маленькие шедевры воспитанников школ искусств и студий Саратовской области: МБУДО «ДШИ №4 ЭМР», г.Энгельс, Саратовская область, МУДО «Дом Детского Творчества» Волжского района Детская-художественная студия «Акварель», Саратов, Художественная студия СГХМ им. А.Н. Радищева, СГОО "Детская студия изобразительных искусств", Россия, г. Саратов.
Выставка посвящена российской истории и культуре. Россия – страна, обладающая огромным культурным наследием и многовековыми культурными традициями. Исторические и географические особенности нашей страны способствовали тому, что Россия развивалась как государство, где сосуществовали и развивались множество культур, взаимодополняя друг друга. Именно эта характерная черта делает русскую культуру притягательной для иностранцев, которые на протяжении не одного столетия пытаются постичь загадочную «русскую душу».
На детских рисунках изображены такие известные русские, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Майя Плисецкая, Михаил Врубель, Александр Невский, Ярослав Мудрый, Петр Чайковский, Кузьма Петров-Водкин, Пётр Уткин, Павел Кузнецов, Виктор Борисов-Мусатов, моряк-художник Алексей Боголюбов, Павел Маскаев на пленэре в Хвалынске.