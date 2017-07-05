Жителю Ивантеевского района вынесен приговор за убийство родственника

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Следствием и судом установлено, что 15 апреля 2017 года в вечернее время Жардимов распивал спиртные напитки со своим 36-летним сводным братом в гаражном боксе, расположенном в одном из сел Ивантеевского района. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт из-за того, что последний якобы стал негативно характеризовать поведение супруги родственника, высказывать оскорбления. Тогда Жардимов взял у себя дома нож, после чего нанес им один удар сводному брату в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался при его госпитализации злоумышленником в лечебное учреждение.В ходе следствия Жардимов дал признательные показания.Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.