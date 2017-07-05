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Жителю Ивантеевского района вынесен приговор за убийство родственника

Новости


Собранные Пугачевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему Амангельды Жардимову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 15 апреля 2017 года в вечернее время Жардимов распивал спиртные напитки со своим 36-летним сводным братом в гаражном боксе, расположенном в одном из сел Ивантеевского района. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт из-за того, что последний якобы стал негативно характеризовать поведение супруги родственника, высказывать оскорбления. Тогда Жардимов взял у себя дома нож, после чего нанес им один удар сводному брату в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался при его госпитализации злоумышленником в лечебное учреждение.

В ходе следствия Жардимов дал признательные показания.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.