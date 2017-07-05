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К концу 2017 года будет отреставрирован саратовский цирк

Новости / Главное из рубрик / Культура


Информация о старте нового масштабного проекта в сфере культуры вызвало большой социальный отклик

Реставрация здания и ремонт помещений стали возможными благодаря включению Саратовского цирка в Федеральную целевую программу «Культура России 2012-2018 годы». На проведение ремонтно-реставрационных работ в цирке имени братьев Никитиных из федерального бюджета было выделено 150 млн рублей.

Ректор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Александр Занорин выразил уверенность, что этот культурный проект будет успешно реализован. «Еще раз убедился в том, что все региональные стратегии Валерия Васильевича Радаева являются последовательными и перспективными. Сказано – сделано: на реконструкцию цирка из федерального бюджета выделено 150 млн. рублей. Саратовский цирк был открыт в российской провинции в числе первых. Реконструкция нашего легендарного цирка вдохновит мастеров арены на новые уникальные программы, современные идеи и проекты». – подчеркнул Александр Занорин.

Проект реставрации Саратовского государственного цирка был подготовлен в 2016 году. Администрация цирка заключила контракт с компанией-подрядчиком. В цирке будет отремонтированы кровля и фасад здания, осуществлен ремонт коммуникаций и интерьера. Компания-подрядчик уже приступила к ремонтным работам, которые ведутся по графику. По календарному плану работы должны быть закончены к 1 декабря текущего года.

- Новость о реконструкции цирка - знаковое событие не только для Саратовской области, но и для страны. Саратовский цирк имени братьев Никитиных является хранителем лучших цирковых традиций. – высказал свое мнение художественный руководитель Саратовского ТЮЗа Юрий Петрович Ошеров.

«Культура региона переживает возрождение! Сколько всего в ней возвращено людям – создан Региональный центр поддержки одаренных детей, восстановлена филармония, отреставрирован старый ТЮЗ, открыт фонтан перед зданием нового ТЮЗа, выделены деньги на ремонт театра оперы и балета! И вот очередная хорошая новость – начало реконструкции нашего цирка. Это доказывает насколько высоко ставит губернатор вопросы культуры», - отметил народный артист России.

Напомним, что первое деревянное здание саратовского цирка было построено в 1876 году. По причине обветшания оно в 1929 году было снесено, а через два года на современном месте было построено новое фундаментальное здание. Осенью 1931 года оно принимало первых артистов и зрителей, здание интенсивно эксплуатировалось до 1962 года, после чего на его основе было сооружено новое, действующее до сегодняшнего времени. В 1998 году к 125-летию Саратовского цирка была проведена вторая капитальная реконструкция цирка.