62-летний мужчина признан виновным в убийстве племянника

просмотров: 64

По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 5 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома, расположенного на улице Молодежной ЗАТО г. Шиханы, тела проживающего там 31-летнего мужчины с колото-резаным ранением груди.Следствием и судом установлено, что в этот день Петров, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту проживания, будучи недовольным предложением племянника продолжить распивать спиртные напитки нанес ему один удар ножом в грудь. С полученным ранением потерпевший смог дойти до своего дома, где вскоре скончался.Приговором суда Петрову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Фото https://newstut.ru