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В Женский день житель Аркадака из ревности до смерти избил сожительницу

Новости / ЧП
В Женский день житель Аркадака из ревности до смерти избил сожительницу


Вынесен приговора 27-летнему Вячеславу Мазяркину, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации СУ СКР по Саратовской области, ночью 8 марта между Мазяркиным и его 30-летней сожительницей произошел конфликт на почве ревности мужчины. Он усугублялся тем, что женщина вернулась домой в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ходе ссоры сожитель, находясь на лестничной площадке между первым и вторым этажом дома по месту их проживания в Аркадаке, нанес женщине не менее трех ударов руками в голову, после чего переместил потерпевшую в квартиру, где от полученных повреждений она скончалась через непродолжительный промежуток времени.

Приговором суда Мазяркину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Фото https://dixinews.ru