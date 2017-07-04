В Саратове открыватся Всероссийский турнир по настольному теннису им. Натальи Мартяшевой
Ежегодные всероссийские соревнования среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата пройдут с 6 по 9 июля.
По информации министерства социального развития области, турнир проводится в Саратове с 2013 года.
В этом году в состязаниях примут участие порядка 70 спортсменов из разных регионов России, в том числе чемпионы и победители первенства России.
Организаторы турнира - министерство социального развития области, детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Реабилитация и Физкультура».
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