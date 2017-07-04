Пятеро мошенников обвиняются в присвоении более 42 млн рублей

просмотров: 61

По информации пресс-службы регионального управления МВД, с 2013 г. по 2015 г. подозреваемые, действуя от лица коммерческой организации, с использованием фиктивных документов совершили хищение денежных средств в сумме свыше 22 миллионов рублей. Указанная сумма присвоена фигурантами уголовного дела в личное пользование.Кроме того, обвиняемые организовали еще одну незаконную схему получения материальной прибыли, открыв несколько коллекторских фирм. С помощью угроз вышеуказанные лица требовали выплаты долгов от населения за жилищно-коммунальные услуги. Денежные средства в общей сумме свыше 20 млн рублей, полученные от граждан в пользу ресурсоснабжающих организаций, присвоены фигурантами уголовного дела.По выявленным фактам в январе 2015 года ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время расследование уголовного дела окончено, материалы направлены сотрудниками полиции в Ленинский районный суд г. Саратова для рассмотрения и привлечения лиц к уголовной ответственности.Фото http://kubantv.ru