На дорогах Саратова проводится операция «Берегите маленьких пассажиров!»

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По информации ГИБДД города, на территории Саратова за 6 месяцев 2017 года зарегистрировано 52 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 54 человека получили ранения различной степени тяжести. Из них 18 детей были травмированы, находясь в салонах автомашин в качестве пассажиров, и перевозились без детских удерживающих устройств и ремней безопасности.Дорожные полицейские напоминают, что дети и подростки – самые уязвимые участники дорожного движения. Когда они находятся в салоне автомобиля, их безопасность целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. При этом сопутствующей причиной получения тяжелых травм, в том числе смертельных, является не использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Именно халатность родителей, близких людей, пренебрегающих элементарными мерами безопасности не только по отношению к себе, но и ребенку, провоцирует совершение трагедий на дорогах.- Напоминаем родителям - водителям о необходимости выполнения требований Правил дорожного движения, предписывающих перевозить детей в возрасте до 12 лет с использованием детских удерживающих устройств или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров влечет за собой административную ответственность по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ и наложение административного штрафа в размере 3000 рублей, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Фото http://compromat.ua