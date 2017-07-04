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Воспитанники школы "РиФ" выиграли 27 медалей на чемпионате России по плаванию

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Воспитанники школы "РиФ" выиграли 27 медалей на чемпионате России по плаванию


С 23 по 30 июня 2017 года в Раменском (Московская область) проходил чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие представители 33 регионов России.

Наш регион представляли четырнадцать спортсменов детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и физкультура».

По итогам соревнований саратовцы завоевали 27 медалей, из них 11 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Чемпионами России стали воспитанники ДЮСАШ «РиФ» Владислав Гладин, Константин Лисенков, Денис Тарасов и Юлия Шишова. Первое место в эстафете 4 х 50 метров вольным стилем также заняла мужская команда школы «РиФ».