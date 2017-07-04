В Татищевском районе устанавливают обстоятельства гибели ребенка в воде
Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту гибели годовалого мальчика на территории частного домовладения в Татищевском районе организовано проведение доследственной проверки.
3 июля 2017 года в дневное время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в изготовленном из шины от трактора резервуаре с водой, расположенном на территории частного домовладения в Татищевском районе, годовалого ребенка без признаков жизни. В ходе осмотра тела мальчика каких-либо телесных повреждений не обнаружено.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает СУ СКР по Саратовской области.