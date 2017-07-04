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В Татищевском районе устанавливают обстоятельства гибели ребенка в воде

Новости / ЧП
В Татищевском районе устанавливают обстоятельства гибели ребенка в воде


Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту гибели годовалого мальчика на территории частного домовладения в Татищевском районе организовано проведение доследственной проверки.

3 июля 2017 года в дневное время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в изготовленном из шины от трактора резервуаре с водой, расположенном на территории частного домовладения в Татищевском районе, годовалого ребенка без признаков жизни. В ходе осмотра тела мальчика каких-либо телесных повреждений не обнаружено.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает СУ СКР по Саратовской области.