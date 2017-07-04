Алена Сенаторова снялась для обложки мужского журнала PLAYBOY AFRICA
В российской Академии бокса состоялись съемки для журнала PLAYBOY AFRICA. Фото международной модели Алены Сенаторовой украсило обложку самого востребованного в мире мужского журнала. Первая вице-мисс конкурса «Мисс Европа» и участница конкурса красоты «Miss Asian Pacific World Contest», заявила, что исполнилась ее давняя мечта – стать главной героиней популярного издания. Также Алена подчеркнула, что сняться для журнала PLAYBOY в качестве девушки месяца – это большая честь для нее.
Выбор концепта для съемок под названием «Малышка на миллион» и атрибутов (боксерский ринг, груши, снаряды, мешки) стал не случайным: Алена Сенаторова – большая поклонница спорта, много времени уделяет физическим упражнениям, делая упор на силовые нагрузки для поддержания своего тела в отличной форме.
Сегодня Алена Сенаторова живет в Дубаи. Она сотрудничает с известными модельными агентствами (Bareface, MMG Models и другие), интересуется психологией, развиваясь и практикуя в сфере Life Coaching, а также помогает бездомным животным, перечисляя для их лечения средства в ветеринарные клиники.