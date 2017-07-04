В рамках ЕС сертификации подписано соглашение между СЕРКОНС и Словацким (нотифицированным) органом TSU Piestany
В головном офисе прошла встреча со Словацким (нотифицированным) органом ТSU Piestany в рамках СЕ сертификации. Компании подписали соглашение о взаимном признании протоколов испытаний. Теперь лаборатория «ПромМаш Тест», входящая в Группу Компаний «СЕРКОНС», получила право проводить испытания и оформлять протоколы испытаний по Европейским стандартам на электрическое оборудование по Директивам 2014/30/EU (ЭМС) и 2014/35/EU (НВО). Это позволит ТSU Piestany ускорить процесс оформления сертификатов на основании протоколов испытаний от ИЦ «ПромМаш Тест».
Для «СЕРКОНС» подписание данного соглашения открывает новые возможности и выход на другой, более высокий уровень сертификации продукции. Спрос на Европейскую сертификацию (знак СЕ) в России активно растет и «СЕРКОНС» рад предложить данную услугу в еще большем объеме.
Ряд преимуществ от подписанного соглашения получают также, и клиенты компании «СЕРКОНС». Среди них: сокращение затрат на транспортную логистику по доставке образцов в испытательный центр в Словакии и значительное уменьшение стоимости и сроков оформления Международного сертификата.
«В дальнейшем, мы планируем, конечно же, расширять и другие направления по Европейским стандартам и Директивам. Останавливаться только на двух Директивах мы не собираемся!», - Руководитель Отдела Международной сертификации СЕ ГК «СЕРКОНС» Федоренко Ирина.
На встрече присутствовали: Глава Группы компаний «СЕРКОНС» Ихсан Бозкурт, Руководитель ИЦ «ПромМаш Тест» — Артем Сухарев, Заместитель руководителя ИЦ «ПромМаш Тест» — Сергей Яськов, Руководитель Отдела международной сертификации СЕ — Ирина Федоренко и представители Европейского органа по сертификации ТSU Piestany (Пьештяны) из Словакии — Генеральный директор органа по сертификации — Ярослав Црконь, Руководитель органа по сертификации — Душан Ганко, Руководитель Испытательной лаборатории — Томаш Беднарик и Руководитель коммерческого отдела по странам СНГ — Иван Сикомас.
Пресс секретарь группы компаний СЕРКОНС Сысоева Наталья
http://www.serconsrus.ru/services/ce-marking/