В рамках ЕС сертификации подписано соглашение между СЕРКОНС и Словацким (нотифицированным) органом TSU Piestany

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Для «СЕРКОНС» подписание данного соглашения открывает новые возможности и выход на другой, более высокий уровень сертификации продукции. Спрос на Европейскую сертификацию (знак СЕ) в России активно растет и «СЕРКОНС» рад предложить данную услугу в еще большем объеме.Ряд преимуществ от подписанного соглашения получают также, и клиенты компании «СЕРКОНС». Среди них: сокращение затрат на транспортную логистику по доставке образцов в испытательный центр в Словакии и значительное уменьшение стоимости и сроков оформления Международного сертификата.«В дальнейшем, мы планируем, конечно же, расширять и другие направления по Европейским стандартам и Директивам. Останавливаться только на двух Директивах мы не собираемся!», - Руководитель Отдела Международной сертификации СЕ ГК «СЕРКОНС» Федоренко Ирина.На встрече присутствовали: Глава Группы компаний «СЕРКОНС» Ихсан Бозкурт, Руководитель ИЦ «ПромМаш Тест» — Артем Сухарев, Заместитель руководителя ИЦ «ПромМаш Тест» — Сергей Яськов, Руководитель Отдела международной сертификации СЕ — Ирина Федоренко и представители Европейского органа по сертификации ТSU Piestany (Пьештяны) из Словакии — Генеральный директор органа по сертификации — Ярослав Црконь, Руководитель органа по сертификации — Душан Ганко, Руководитель Испытательной лаборатории — Томаш Беднарик и Руководитель коммерческого отдела по странам СНГ — Иван Сикомас.Пресс секретарь группы компаний СЕРКОНС Сысоева Наталья