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День молодежи в Энгельсе прошел под знаком мороженого

Новости
День молодежи в Энгельсе прошел под знаком мороженого


1 июля в Энгельсе стартовал Первый семейный Фестиваль «Добрый дом», в рамках которого состоялся Фестиваль мороженого от компании «Белая Долина».

На площадке «Белой Долины» каждый желающий мог попробовать различные сорта мороженого, вкуснейшие молочные коктейли, но только после прохождения определенных испытаний. Гости приходили преимущественно семьями и было забавно наблюдать, как папа или мама вдруг перехватывали инициативу своего ребенка, выполняя задание того или иного конкурса.

В честь празднования Дня молодежи в Городском парке уже с утра субботы развернулись десятки развлекательных интерактивных площадок для детей и родителей- с ярмаркой изделий ручной работы «МамаМаркет», конкурсами и тренингами, презентациями подростково-молодежных клубов, различными фотозонами и арт-объектами, рядом с которыми можно было сделать яркие фото на память.

С праздником молодежи со сцены Ротонды поздравили -исполняющий обязанности главы Энгельсского муниципального района Александр Стрелюхин, депутат областной Думы Евгений Шлычков, директор музыкально-эстетического лицея им. А.Шнитке Юлия Ермакова. Высокие гости пожелали всем собравшимся отличного настроения и побед в многочисленных конкурсах фестиваля. А их было немало – один только конкурс костюмов «ЙО-style» от «Белой Долины» чего стоил! Участникам предлагалось почувствовать себя в роли начинающего кутюрье и сшить … бумажный костюм. На импровизированной «модной площадке» более 50 будущих Зайцевых и Юдашкиных создавали свои наряды, используя километры этикетки от знаменитых йогуртов «Белая Долина». Обладатели экстравагантных нарядов получили заслуженные призы от Семейного развлекательного центра «Поляна» (гостевые карты с уже начисленными бонусами), подарочные сертификаты от ресторана «Zlata Praha» и кафе «Поляна.

Самые юные участники фестиваля мороженого буквально оккупировали творческие мастер-классы «ШедеврАйс». Ребята своими руками создавали невероятные поделки- фоторамки из палочек для мороженого, закладки для книг в форме эскимо, волшебные летающие рожки мороженого и несколько видов мороженого в технике оригами. Все свои шедевры маленькие мастера

могли забрать домой, а в качестве приза получали вкусное мороженое от «Белой Долины» и аквагрим.

В целом программа фестиваля оказалась настолько насыщенной, что удивила и порадовала участников всех возрастов: научное шоу и шоу мыльных пузырей, танцевальные выступления лучших коллективов Энгельса, бармен-шоу с молочными коктейлями - этот список можно продолжать бесконечно.

Праздник завершился фееричным бумажным шоу с фьерками и самой большой детской дискотекой «ЙО-Диско».