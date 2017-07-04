День молодежи в Энгельсе прошел под знаком мороженого

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На площадке «Белой Долины» каждый желающий мог попробовать различные сорта мороженого, вкуснейшие молочные коктейли, но только после прохождения определенных испытаний. Гости приходили преимущественно семьями и было забавно наблюдать, как папа или мама вдруг перехватывали инициативу своего ребенка, выполняя задание того или иного конкурса.В честь празднования Дня молодежи в Городском парке уже с утра субботы развернулись десятки развлекательных интерактивных площадок для детей и родителей- с ярмаркой изделий ручной работы «МамаМаркет», конкурсами и тренингами, презентациями подростково-молодежных клубов, различными фотозонами и арт-объектами, рядом с которыми можно было сделать яркие фото на память.С праздником молодежи со сцены Ротонды поздравили -исполняющий обязанности главы Энгельсского муниципального района Александр Стрелюхин, депутат областной Думы Евгений Шлычков, директор музыкально-эстетического лицея им. А.Шнитке Юлия Ермакова. Высокие гости пожелали всем собравшимся отличного настроения и побед в многочисленных конкурсах фестиваля. А их было немало – один только конкурс костюмов «ЙО-style» от «Белой Долины» чего стоил! Участникам предлагалось почувствовать себя в роли начинающего кутюрье и сшить … бумажный костюм. На импровизированной «модной площадке» более 50 будущих Зайцевых и Юдашкиных создавали свои наряды, используя километры этикетки от знаменитых йогуртов «Белая Долина». Обладатели экстравагантных нарядов получили заслуженные призы от Семейного развлекательного центра «Поляна» (гостевые карты с уже начисленными бонусами), подарочные сертификаты от ресторана «Zlata Praha» и кафе «Поляна.Самые юные участники фестиваля мороженого буквально оккупировали творческие мастер-классы «ШедеврАйс». Ребята своими руками создавали невероятные поделки- фоторамки из палочек для мороженого, закладки для книг в форме эскимо, волшебные летающие рожки мороженого и несколько видов мороженого в технике оригами. Все свои шедевры маленькие мастерамогли забрать домой, а в качестве приза получали вкусное мороженое от «Белой Долины» и аквагрим.В целом программа фестиваля оказалась настолько насыщенной, что удивила и порадовала участников всех возрастов: научное шоу и шоу мыльных пузырей, танцевальные выступления лучших коллективов Энгельса, бармен-шоу с молочными коктейлями - этот список можно продолжать бесконечно.Праздник завершился фееричным бумажным шоу с фьерками и самой большой детской дискотекой «ЙО-Диско».