В течение трех дней можно купить билеты в купейные вагоны со скидкой
С 4 по 6 июля купить билеты со скидками можно на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск.
АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») предлагает пассажирам c 4 по 6 июля в рамках акции «Удачный вторник» оформить билеты на верхние полки купе со скидкой 50% от стоимости проезда на нижней полке.
Специальное предложение действует более чем для 60 поездов, которые отправляются в Адлер, Анапу и Новороссийск с 4 по 31 июля.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, скидка уже включена в стоимость билета при покупке.
Фото http://lemurano.com.ua