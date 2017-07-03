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В течение трех дней можно купить билеты в купейные вагоны со скидкой

Новости
В течение трех дней можно купить билеты в купейные вагоны со скидкой


С 4 по 6 июля купить билеты со скидками можно на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск.

АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») предлагает пассажирам c 4 по 6 июля в рамках акции «Удачный вторник» оформить билеты на верхние полки купе со скидкой 50% от стоимости проезда на нижней полке.

Специальное предложение действует более чем для 60 поездов, которые отправляются в Адлер, Анапу и Новороссийск с 4 по 31 июля.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, скидка уже включена в стоимость билета при покупке.

Фото http://lemurano.com.ua