Восемь наркоторговцев промышляли сбытом зелья в Саратове и Энгельсе
Завершено расследование уголовного дела в отношении группы граждан, обвиняемых в незаконном сбыте наркотиков.
По информации следственного управления региона, восемь жителей региона, действуя в составе организованного сообщества, путем осуществления закладок распространяли на территории Саратова и Энгельса синтетические наркотические средства. Аккумулирование и оборот денежных средств, полученных от продажи наркотиков, перевод их на банковские счета осуществлялся через специально созданный интернет-сайт.
В ходе следствия установлено, что обвиняемые совершили более 25 доказанных фактов незаконного сбыта наркотических средств, а также подготовили к незаконному сбыту очередную партию наркотиков общей массой более одного килограмма.
В настоящее время прокурором г. Энгельса Саратовской области утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу.
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