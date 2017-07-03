3 июля 2017 22:27 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
19:00 | 03 июля
В течение трех дней можно купить билеты в купейные вагоны со скидкой
18:12 | 03 июля
Восемь наркоторговцев промышляли сбытом зелья в Саратове и Энгельсе
17:03 | 03 июля
В Горпарке протестировали нормативы ГТО
15:55 | 03 июля
В Заводском районе обнаружено тело пенсионерки в картонной коробке
14:42 | 03 июля
Руководство «СГАУ-Саратов» отказалось от участия команды в еврокубках
13:33 | 03 июля
В Саратовской области открылась охота на сурка
12:20 | 03 июля
В Красном Куте утонула 6-летняя девочка
11:11 | 03 июля
Не стало заслуженного артиста России Ильи Володарского
10:15 | 03 июля
В Парке Победы отметили День ветеранов боевых действий
17:27 | 02 июля
Ежегодный пасхальный концерт состоялся в Храме Христа Спасителя
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Горпарке протестировали нормативы ГТО

Новости / Спорт
В Горпарке протестировали нормативы ГТО


Пробное тестирование прошли 90 человек.

2 июля в Саратове на территории Городского парка состоялась праздничная программа «Территория молодежи», посвященная Дню молодежи России.

В рамках праздничной программы региональный центр тестирования организовал спортивную площадку для пробного тестирования нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Всем желающим представлялась возможность попробовать свои силы в поднимании туловища из положения лежа на спине, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивании из виса на высокой перекладине, выполнить рывок гири 16 кг.

Пробное тестирование выполнили 90 человек разных возрастных категорий. Участникам, выполнявшим нормативы комплекса, были вручены сертификаты ВФСК «ГТО», сообщает министерство молодежной политики, спорта и туризма области.

Фото http://oskoladmin.ru