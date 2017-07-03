В Горпарке протестировали нормативы ГТО
Пробное тестирование прошли 90 человек.
2 июля в Саратове на территории Городского парка состоялась праздничная программа «Территория молодежи», посвященная Дню молодежи России.
В рамках праздничной программы региональный центр тестирования организовал спортивную площадку для пробного тестирования нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Всем желающим представлялась возможность попробовать свои силы в поднимании туловища из положения лежа на спине, прыжке в длину с места толчком двумя ногами, сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивании из виса на высокой перекладине, выполнить рывок гири 16 кг.
Пробное тестирование выполнили 90 человек разных возрастных категорий. Участникам, выполнявшим нормативы комплекса, были вручены сертификаты ВФСК «ГТО», сообщает министерство молодежной политики, спорта и туризма области.
Фото http://oskoladmin.ru