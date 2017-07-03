В Заводском районе обнаружено тело пенсионерки в картонной коробке

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 1 июля в утреннее время в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении местными жителями вблизи дома, расположенного на улице Крымской, тела неизвестной женщины, на вид которой 70-75 лет. По предварительным данным, она является жительницей соседнего дома. Предположительно, женщина скончалась еще в конце июня. Спустя несколько дней сын поместил ее тело в картонную коробку и перенес на улицу.Судмедэкспертам пока не удалось установить причину смерти женщины. При этом повреждения и признаки, характерные для насильственной смерти, на теле отсутствуют.В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.Фото http://chaiknews.ru