Руководство «СГАУ-Саратов» отказалось от участия команды в еврокубках

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По информации пресс-службы саратовского клуба, наша команда завоевала третье место на кубке России, что дало ей право участвовать в европейском турнире «Challenge cup"» Но тем не менее команда отказалась от участия в еврокубках.- Это решение клубу далось очень тяжело всему руководству команды, в том числе и мне, - прокомментировал данное решение исполнительный директор ГК «СГАУ-Саратов» Алексей Коротов. С первого дня существования участие в европейских турнирах было нашей заветной мечтой. Но на самом деле, если рассматривать объективно ситуацию, ФОК «Юбилейный» не соответствует требованиям для проведения там соревнований столь высокого ранга. Спортивный комплекс «Газовик» еще не достроен, а тратить деньги на покупку специального покрытия, чтобы потом играть например в ЛДС «Кристалл», у нас сейчас нет возможности. Есть объективные факторы, которые на данный момент не позволили нам заявиться и играть в еврокубках. Однако надеюсь, что это не последний наш шанс помериться силами с лучшими европейскими командами. Будем бороться дальше.Фото http://nf-sport.ru