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В Саратовской области открылась охота на сурка

Новости
В Саратовской области открылась охота на сурка


Она продлится до 30 сентября.

По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, открытие сезона вызвало небывалый ажиотаж. Все 174 разрешения, которые были определены для добычи данного животного, получены охотниками за первые два дня выдачи.

До 2012 года сурок находился в Красной книге Саратовской области, его популяция была почти полностью уничтожена из-за нерегулируемого промысла и масштабной распашки земель. Во второй половине прошлого века были приняты меры охраны, в первую очередь по расселению сурка для увеличения его численности. В последнее время можно говорить о практически полном восстановлении популяции этого грызуна на территории области.

В 2012 году правительством области был введен запрет на осуществление промысловой, любительской и спортивной охоты на сурка в большинстве муниципальных районов области и в отдельных охотничьих угодьях сроком от одного года до трех лет. Кроме запрета охоты были приняты и другие меры по его охране – введена норма допустимой добычи сурка одним охотником за сезон охоты, утверждены параметры охоты на это животное.

В 2015 году завершился своеобразный переходный период от полного запрета добычи сурка до открытия охоты на него на всей территории области.

В текущем году наибольшее количество разрешений на добычу сурка было выдано в Вольский, Хвалынский, Калинский и Саратовский районы области.

Фото https://img.rl0.ru