В Саратовской области открылась охота на сурка

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Она продлится до 30 сентября.По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, открытие сезона вызвало небывалый ажиотаж. Все 174 разрешения, которые были определены для добычи данного животного, получены охотниками за первые два дня выдачи.До 2012 года сурок находился в Красной книге Саратовской области, его популяция была почти полностью уничтожена из-за нерегулируемого промысла и масштабной распашки земель. Во второй половине прошлого века были приняты меры охраны, в первую очередь по расселению сурка для увеличения его численности. В последнее время можно говорить о практически полном восстановлении популяции этого грызуна на территории области.В 2012 году правительством области был введен запрет на осуществление промысловой, любительской и спортивной охоты на сурка в большинстве муниципальных районов области и в отдельных охотничьих угодьях сроком от одного года до трех лет. Кроме запрета охоты были приняты и другие меры по его охране – введена норма допустимой добычи сурка одним охотником за сезон охоты, утверждены параметры охоты на это животное.В 2015 году завершился своеобразный переходный период от полного запрета добычи сурка до открытия охоты на него на всей территории области.В текущем году наибольшее количество разрешений на добычу сурка было выдано в Вольский, Хвалынский, Калинский и Саратовский районы области.Фото https://img.rl0.ru