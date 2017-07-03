В Красном Куте утонула 6-летняя девочка
Проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 30 июня девочка во время купания в реке на территории Красного Кута, оставшись без присмотра взрослых, стала тонуть. Местные жители помогли ребенку выбраться из воды, ее госпитализировали в лечебное учреждение, однако спасти девочку не удалось.
Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования ее смерть наступила в результате утопления в воде.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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