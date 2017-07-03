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Не стало заслуженного артиста России Ильи Володарского

Новости / Культура
Не стало заслуженного артиста России Ильи Володарского


2 июля на 52-м году жизни скоропостижно скончался ведущий актер ТЮЗа Киселева, заслуженный артист России Илья Борисович Володарский.

В репертуаре театра Илья Борисович сыграл около семи десятков самых разноплановых ролей. Он был принят в труппу в 1985 году, сразу после окончания курса Ю.П. Киселева в Саратовском театральном училище им. И.А. Слонова. Среди первых его заметных работ на сцене были роли Олеся в спектакле «Новоселье в старом доме» по пьесе А. Кравцова, Александра Лобова в «Вечном муже» по Ф. Достоевскому, Михаила в «Семейном портрете с посторонним» С. Лобозерова, Ланса в «Двух веронцах» У. Шекспира, Пульхера в «Крошке Цахесе» по Э.Т.А.Гофману. В знаковом для театра спектакле «Маленькие трагедии» режиссёра Антона Кузнецова Илья Борисович Володарский исполнил сразу три роли: Герцога, Слепого скрипача и Лепорелло.

Илье Борисовичу были под силу и требующие психологической точности роли в классической русской и зарубежной драматургии (Горецкий и Чугунов в спектакле «Волки и овцы» А. Островского, Маслобоев и Иван Петрович в спектакле «Много на свете не княжеских детей» по Ф. Достоевскому, герцог Бургундский в «Короле Лире» У. Шекспира, Бобчинский в «Ревизоре» Н. Гоголя, Епиходов в «Вишневом саде» А.П. Чехова), и сложные, экспериментальные, новаторские работы в спектаклях необычных театральных эстетик. Среди них особо стоит отметить роли Автора и Пьера Гренгуара в «Соборе Парижской Богоматери» по В.Гюго (режиссер В.Тереля, Санкт-Петербург) и Вестника в спектакле «Софокл. Эдип, тиран» известного европейского режиссера Маттиаса Лангхоффа, номинированном на «Золотую маску» и успешно показанном на гастролях во Франции. И, конечно же, не поддаются перечислению работы Ильи

Одна из вершин актерского мастерства Ильи Борисовича Володарского – роль Доменико Сориано в спектакле-лауреате государственной премии «Брак по-итальянски» по пьесе Э. де Филиппо «Филумена Мартурано», поставленном итальянским режиссером Паоло Ланди. В этой роли Илье Борисовичу Володарскому с потрясающей силой удалось передать сложнейший спектр непрестанно изменяющихся состояний и переживаний своего героя.

В 2004 г. Илья Борисович Володарский был награжден нагрудным знаком Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», а в 2006 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

С 2013 года Илья Борисович Володарский совмещал служение сцены с работой в должности заместителя директора театра, а также выступал на ещё одном поприще — режиссерском. Он был ассистентом режиссера во время репетиций и постановки спектакля Сергея Пускепалиса «Приключения Солнышкина», уже несколько лет руководил Театральной студией «АРТ-Адвокат» при СГЮА, был организатором и ведущим крупных городских и областных торжественных мероприятий.

Илья Володарский искренне и преданно служил своему театру и призванию. В памяти коллег, друзей и зрителей он навсегда останется ярким и жизнерадостным человеком с неизменной улыбкой на лице, умным и вдумчивым профессионалом, блестящим артистом и талантливым, глубоко чувствующим творцом каждой своей роли.

Гражданская панихида состоится во вторник, 4 июля в Саратовском театре юного зрителя им. Ю.П. Киселева (площадь им. Киселева, д. 1). Начало в 11 часов.