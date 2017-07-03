В Парке Победы отметили День ветеранов боевых действий
Эта дата отмечалась в нашем городе впервые.
В торжественном митинге приняли участие министр области - председатель комитета общественных связей и национальной политики области Сергей Зюзин, заместитель главы администрации Саратова Сергей Пилипенко, члены Совета высших офицеров при губернаторе Саратовской области, представители ветеранских общественных организаций, члены семей погибших военнослужащих, кадеты.
Мероприятие началось с возложения цветов к Вечному огню, после чего участники строем прошли к мемориалу "Землякам, погибшим в локальных войнах". Ученики кадетских классов в строю пронесли плакаты с наименованиями всех локальных конфликтов, в которых после Великой Отечественной войны участвовали соотечественники.
После церемонии награждения активистов ветеранского движения у подножия памятника была сослужена заупокойная служба по погибшим защитникам Отечества. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.