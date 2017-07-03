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Ежегодный пасхальный концерт состоялся в Храме Христа Спасителя
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Ежегодный пасхальный концерт состоялся в Храме Христа Спасителя

Новости
Ежегодный пасхальный концерт состоялся в Храме Христа Спасителя


В Кафедральном соборном храме Христа Спасителя 22 апреля по традиции отметили Светлую Пасху замечательным концертом. Праздничная программа была подготовлена камерным хором храма и детским хором воспитанников воскресной школы. Приглашенные на концерт ветераны войны и прихожане с большим удовольствием послушали песни, романсы и стихи, а также выступления маленьких артистов, исполнивших на домре, ксилофоне, гитаре и флейте музыкальные композиции Хачатуряна и Рахманинова.

Компания TOY.RU присутствовала на празднике в качестве гостя и партнера. Алиса Лобанова, идейный вдохновитель благотворительного проекта «Поделись ДоброTOY» компании TOY.RU, поздравила всех участников и присутствующих с Пасхой и вручила подарки ветеранам и детям. Особую радость у малышей вызвали уникальные 3D-пазлы Кубик Фан, из которых можно собрать миниатюрный Храм Христа Спасителя.

С приветственным и благодарным словом к присутствующим на концерте гостям обратился отец Михаил, ключарь Храма Христа Спасителя. Он же по окончании концерта вручил выпускникам свидетельства об окончании воскресной школы.