Выгодная акция для клиентов FxPro будет действовать в течение июля

Это значит, что в течение всего месяца вы можете пополнить свой счет в FxPro Financial Services Limited с помощью пластиковых карт абсолютно бесплатно.Акция действительна для всех клиентов FxPro и для всех типов карт в период с 1 июля по 30 июля 2017 года.С акцией от брокера FxPro лето будет жарким! А открыть счет, чтобы торговать выгодно с регулируемым брокером можно здесь О компании FxPro: FxPro - это отмеченный множеством наград онлайн-брокер, который предоставляет услуги как розничным, так и институциональным инвесторам более чем в 150 странах. FxPro предоставляет доступ к конкурентному ценообразованию вкупе с глубоким пулом ликвидности без вмешательства дилинга (является предметом Политики исполнения ордеров) в сочетании с передовыми торговыми платформами, превосходными технологиями исполнения ордеров и алгоритмическими инструментами.FxPro Group Limited – это холдинг, в который входят FxPro UK Limited и FxPro Financial Services Limited.FxPro UK Limited авторизована и регулируется Financial Conduct Authority (регистрационный номер 509956). FxPro Financial Services Ltd авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (лицензия номер 078/07), а также Управлением Финансовых Услуг в Южной Африке (лицензия номер 45052).Предупреждение о рискахТорговля CFD связана с высоким риском потери капитала.Контакты:Отдел по работе со СМИ компании FxProЭл.почта: info@fxpro.ru