1 июля 2017 06:06 СУББОТА
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Выгодная акция для клиентов FxPro будет действовать в течение июля
14:09 | 30 июня
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13:16 | 30 июня
2 июля заканчивается продажа проездных на этот месяц
12:30 | 30 июня
В Саратове открылась фотовыставка "В краю меловых гор и тюльпанных степей"
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4 июля с 15 до 16 часов в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения
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Фонд имени Л.В. Собинова совместно с театром оперы и балета открыл серию воркшопов
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1 июля открывается охота на степного сурка
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Выгодная акция для клиентов FxPro будет действовать в течение июля

Новости
Выгодная акция для клиентов FxPro будет действовать в течение июля

Давно торгуете на демо счете, и никак не откроете реальный? Тогда сейчас самое время это сделать! Европейский форекс-брокер FxPro весь июль возмещает комиссии при пополнении вашего торгового счета с пластиковых карт.

Это значит, что в течение всего месяца вы можете пополнить свой счет в FxPro Financial Services Limited с помощью пластиковых карт абсолютно бесплатно.

Акция действительна для всех клиентов FxPro и для всех типов карт в период с 1 июля по 30 июля 2017 года.

С акцией от брокера FxPro лето будет жарким! А открыть счет, чтобы торговать выгодно с регулируемым брокером можно здесь.

О компании FxPro:

FxPro - это отмеченный множеством наград онлайн-брокер, который предоставляет услуги как розничным, так и институциональным инвесторам более чем в 150 странах. FxPro предоставляет доступ к конкурентному ценообразованию вкупе с глубоким пулом ликвидности без вмешательства дилинга (является предметом Политики исполнения ордеров) в сочетании с передовыми торговыми платформами, превосходными технологиями исполнения ордеров и алгоритмическими инструментами.

FxPro Group Limited – это холдинг, в который входят FxPro UK Limited и FxPro Financial Services Limited.

FxPro UK Limited авторизована и регулируется Financial Conduct Authority (регистрационный номер 509956). FxPro Financial Services Ltd авторизована и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (лицензия номер 078/07), а также Управлением Финансовых Услуг в Южной Африке (лицензия номер 45052).

Предупреждение о рисках

Торговля CFD связана с высоким риском потери капитала.

Контакты:

Отдел по работе со СМИ компании FxPro

Эл.почта: info@fxpro.ru