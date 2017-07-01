В Энгельсе бывший опер обвинен в мошенничестве
Следственным отделом по городу Энгельс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника территориального отдела полиции в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).
По версии следствия, в июне 2015 года и в период с августа по октябрь
2016 года оперуполномоченный территориального отдела полиции путем обмана, создавая видимость в оказании содействия при принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по заявлению местной жительницы, фактически не имея на это полномочий, с использованием своего служебного положения незаконно получил частями денежные средства в общей сумме 300 тысяч рублей, якобы предназначенные для оплаты судебных экспертиз.
Противоправные действия злоумышленника выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области.
В ходе следствия полицейский дал признательные показания, причиненный ущерб возместил в полном объеме, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.