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На детских площадках началось "Книжкино лето"

Новости
На детских площадках началось "Книжкино лето"

В дни летних каникул Областная специальная библиотека для слепых реализует проект «Книжкино лето» для летних детских площадок, которые организуются почти при каждой школе.

Летние площадки - отличный выход для тех родителей, чьи дети не уезжают из города. Здесь дети не только отдыхают, но участвуют в интересных и познавательных мероприятиях, приобретают новых друзей. В рамках проекта «Книжкино лето» библиотека предлагала участникам летних площадок программу, посвящённую детским книгам-юбилярам 2017 года: «Жил да был Крокодил. Он по улицам ходил…» - 100 лет сказке «Крокодил» К.И. Чуковского. «Удивительное путешествие» - 110 лет сказочной повести «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» С. Лагерлёф. «Весь мир объехать вместе с Паспарту!» - 145 лет роману Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней». «Однажды в сказке» - 205 лет сказке «Белоснежка» Братьев Гримм.

В Пушкинский день России, 6 июня, библиотека предложила детям принять участие в акции «Читаем Пушкина вместе». Акция приурочена к Пушкинскому дню России и Дню русского языка и призвана способствовать привлечению большего числа детей, подростков и молодежи к чтению русской классической литературы, вдумчивому и творческому осмыслению наследия А.С. Пушкина. Все желающие приняли участие в акции в формате «открытый микрофон», прочитав любимые пушкинские строки, посетили выставку-инсталляцию «Волшебное лукоморье».

Мероприятия проекта «Книжкино лето» посетили около 500 детей.