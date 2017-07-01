Началась реконструкция цирка имени Братьев Никитиных

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Старт первому этапу работ в четверг дал врио Губернатора Валерий Радаев, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры. - На реконструкцию из федерального бюджета выделено 150 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря обращению главы региона в Министерство культуры РФ, а также поддержке нашего земляка Вячеслава Володина.«Есть федеральный проект, который позволяет нам приступить к реконструкции старейшего цирка в России, — подчеркнул Валерий Радаев во время выездного совещания с участием руководителей учреждения и подрядной организации, — работа предстоит масштабная, первый этап — самый ответственный и серьёзный. Главное, выверить всё технологически, обустроить площадку так, чтобы она отвечала современным требованиям, чтобы здесь было комфортно артистам и, конечно же, зрителям – независимо от возраста.Руководитель подрядной организации Александр Исаев рассказал об основных этапах реконструкции Саратовского цирка. Было отмечено, что в рамках проекта строители отремонтируют кровлю и фасад здания, обновят коммуникации, интерьер и оборудуют современную систему кондиционирования. В настоящее время подрядчик приступил к работам на фасадной части здания. Главой региона поставлена задача: завершить первый этап реконструкции к 1 декабря текущего года.Как подчеркнул зампред Правительства Иван Кузьмин, Саратовскому цирку планируется вернуть исторический облик, каким его запомнили зрители эпохи шестидесятых.Согласно проектной документации, в целом реставрация объекта культурного наследия регионального значения, которым является Саратовский цирк, потребует 496,7 миллиона рублей.