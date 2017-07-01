В Энгельсе за хранение наркотиков будут судить подростка
Следственным отделом по городу Энгельс следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере), - сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, днем 22 марта 2017 года несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции вблизи жилого дома, расположенного на улице Берег Волги города Энгельс. После доставления в территориальный отдел полиции при личном досмотре у него изъяты два полиэтиленовых пакета, в одном из которых находилась наркотическое средство – смесь массой 0,11 грамм, во втором – массой 0,28 грамм, что составляет крупный размер.
В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания.
Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.