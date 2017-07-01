2 июля заканчивается продажа проездных на этот месяц
2 июля 2017 года заканчивается срок реализации единых социальных проездных билетов на июль.
Приобрести проездные билеты в выходной день, 2 июля, можно будет в пунктах продажи МУПП «Саратовгорэлектротранс», ООО СПО «Спорт-Сервис», а также на Главпочтамте и в 12-м почтовом отделении на Привокзальной площади (в остальных почтовых отделениях воскресенье – выходной день).
По состоянию на утро 30 июня реализовано 134 тыс. проездных билетов. Федеральные и региональные льготники приобрели 124,1 тыс. билетов, 4,8 тысяч проездных приобрели обучающиеся образовательных учреждений области, 5,1 тысяч проездных было выдано бесплатно в учреждениях социальной защиты населения.