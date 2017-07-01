1 июля 2017 06:06 СУББОТА
Новости
18:00 | 30 июня
Началась реконструкция цирка имени Братьев Никитиных
17:17 | 30 июня
В Энгельсе бывший опер обвинен в мошенничестве
16:28 | 30 июня
На детских площадках началось "Книжкино лето"
14:54 | 30 июня
Выгодная акция для клиентов FxPro будет действовать в течение июля
14:09 | 30 июня
В Энгельсе за хранение наркотиков будут судить подростка
13:16 | 30 июня
2 июля заканчивается продажа проездных на этот месяц
12:30 | 30 июня
В Саратове открылась фотовыставка "В краю меловых гор и тюльпанных степей"
12:29 | 30 июня
4 июля с 15 до 16 часов в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения
19:00 | 29 июня
Фонд имени Л.В. Собинова совместно с театром оперы и балета открыл серию воркшопов
18:10 | 29 июня
1 июля открывается охота на степного сурка
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

2 июля заканчивается продажа проездных на этот месяц

Новости


2 июля 2017 года заканчивается срок реализации единых социальных проездных билетов на июль.

Приобрести проездные билеты в выходной день, 2 июля, можно будет в пунктах продажи МУПП «Саратовгорэлектротранс», ООО СПО «Спорт-Сервис», а также на Главпочтамте и в 12-м почтовом отделении на Привокзальной площади (в остальных почтовых отделениях воскресенье – выходной день).

По состоянию на утро 30 июня реализовано 134 тыс. проездных билетов. Федеральные и региональные льготники приобрели 124,1 тыс. билетов, 4,8 тысяч проездных приобрели обучающиеся образовательных учреждений области, 5,1 тысяч проездных было выдано бесплатно в учреждениях социальной защиты населения.