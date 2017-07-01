4 июля с 15 до 16 часов в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения
4 июля с 15 до 16 часов в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения.
В связи с этим ГУ МЧС региона распространило следующую информацию:
"С целью проверки работоспособности системы кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам радио и телевещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.
Помните! В период проведения технической проверки средств оповещения, населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать передаваемое сообщение Главным управлением МЧС России по Саратовской области".