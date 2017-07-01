В Саратове открылась фотовыставка "В краю меловых гор и тюльпанных степей"

просмотров: 132

Фотовыставка знакомит с природой восьми особо охраняемых природных территорий Саратовской области. Это национальный парк «Хвалынский», Змеевы горы, Кумысная поляна, памятник природы Нижне-Банновский, Государственный природный заказник «Саратовский», Иваново поле, Дьяковский лес, Куриловская тюльпанная степь.На сделанных за последнее десятилетие снимках предстают узнаваемые пейзажи нашего края, утренний волжский берег, бескрайняя цветущая заволжская степь. Кроме того, Виталий Кошкин – фотограф-анималист. Его фотографии дают редкую возможность подсмотреть скрытые сюжеты из жизни животных, как следует разглядеть тех, кто обычно не подпускает людей близко. Гордые красавцы – пятнистые олени, целующиеся косули, грозный атакующий кабан, бегущий по своим делам волк, разнообразные растения – лишь малая часть того, что посетитель сможет увидеть на выставке.Фотограф с более чем 50-летним стажем, он очарован уникальной природой Саратовской области. Большую часть своего времени В.А. Кошкин занимается фотографированием объектов дикой природы. Чтобы отыскать животное или растение в местах естественного обитания, надо как следует изучить их природу. Хорошую фотографию сделать непросто. Приходится долгие часы выслеживать объект съёмки, дожидаться удачного момента, когда животное перестанет беспокоиться, будет хорошо видно в объектив фотоаппарата, правильно освещено. Нередко проходит несколько дней или недель, а иногда и лет, прежде чем получится удачный кадр. Это увлечение содержит элемент опасности – поведение крупных животных в период гона бывает непредсказуемым, угрозу могут представлять ядовитые змеи и насекомые.Виталий Александрович Кошкин родился в городе Пугачеве Саратовской области в 1954 году. В 12 лет увлекся фотографией. Во время учёбы в Саратовском политехническом институте был фотокорреспондентом студенческой газеты «За инженерные кадры», сотрудничал с газетой «Заря молодёжи». В 2000-е его фотографии печатались в журналах «Национальный охотничий журнал - Охота», «Охотник», «Муравейник», в газете «Известия Приволжья». Сейчас он - директор Информационно-издательского дома «ВИКО», председатель правления НП Экологический клуб «Хвалынские холмы», автор эколого-патриотической программы «Хвалынские холмы».Его работы экспонировались в Москве - на выставочных площадках ВДНХ, Крокус Экспо, Дарвиновского музея, музея им. К.А. Тимирязева, а также в городах Саратовской области.В.А. Кошкин подготовил и опубликовал несколько авторских фотоальбомов. В день открытия выставки состоится презентация нового издания - «Путешествие по Национальному парку Хвалынский». В нем представлены фотографии наиболее ярких природных, исторических и рекреационных объектов Хвалынского района Саратовской области. Альбом фотографий флоры и фауны парка можно назвать своеобразным путеводителем по этому уникальному памятнику природы.