Лучшим новым вкусом года назван Sprite со вкусом Огурца
В Москве состоялась официальная церемония награждения Международной премии «Инновационный продукт года – 2017». В номинации «Газированные напитки» победителем признан Sprite со вкусом Огурца.
Новый вкус напитка, признанный лучшим в этом году, появился в линейке Sprite впервые за 20 лет в России. Пока этот продукт реализуется только в российских магазинах, но выпуск уникального напитка уже организовала Беларусь, а вскоре он появится и в Европе.
Все, кто попробовал новый Sprite, не сомневаются, что это прежний великолепный напиток со вкусом лимона и лайма, но в нем появились неожиданные нотки огуречной свежести, оставляющие приятное впечатление.
Потребители высоко оценили вкусовые качества нового Спрайта. Врученный продукту в России знак «Инновационный продукт года» значит, что более 3000 семей по всей стране проголосовало за этот товар. Премия «Инновационный продукт года» – это знак доверия от покупателей, а также помощь в правильном выборе качественного продукта на прилавках магазинов.