1 июля открывается охота на степного сурка
С 1 июля на территории области открывается охота на степного сурка, которая продлится до 30 сентября.
Разрешения на добычу сурка будут выдаваться в общедоступные охотничьи угодья в следующие районы области: Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Дергачевский, Калининский, Красноармейский, Лысогорский, Новобурасский, Озинский, Петровский, Самойловский, Саратовский, Татищевский и Хвалынский.
Разрешение выдается на срок не более 10 календарных дней в рамках срока сезона охоты в конкретное место охоты, соответствующее конкретному месту поселения степного сурка. Нормы допустимой добычи - не более четырех особей.
Прием заявлений на получение разрешений на добычу сурка осуществляется по адресу комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области: ул. Университетская 45/51, кабинет № 212.