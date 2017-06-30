Фонд имени Л.В. Собинова совместно с театром оперы и балета открыл серию воркшопов
28 июня в рамках фестиваля «Я люблю Россию», поддержанного грантом Национального благотворительного фонда (Москва), благотворительный Фонд имени Л.В. Собинова совместно с театром оперы и балета открыл серию воркшопов, посвященных современному искусству.
В качестве экспертов выступили член «Союза писателей России», ведущая авторской программы «Культурный слой» на радио «Русский мир» Наталья Осипова (Москва), народный артист России, руководитель балетной труппы Саратовского академического театра оперы и балета Игорь Стецюр-Мова и многие другие.
Участники обсудили современное искусство, реализацию актуальных творческих культурных проектов, и др.
«Одной из центральных встреч цикла стало заседание открытой школы культурной журналистики, - рассказал автор и руководитель проекта, заместитель директора театра оперы и балета Николай Шиянов. - Было подготовлено много сюрпризов, в том числе объявление сразу двух творческих конкурсов. Но главным, безусловно, стал выход в прямой радиоэфир на 80 стран мира. Журналисты рассказали, что Саратову в области современного искусства и культуры есть чем гордиться».
Вечером участники воркшопа смогли увидеть лучшие образцы современной и классической хореографии в исполнении ведущих солистов саратовского балета, впервые завершившего театральный сезон большим итоговым гала-концертом с участием симфонического оркестра театра. За дирижерским пультом стоял Едет Тургумбаев.