Истфак СГУ отметит день рождения мероприятием "Время. События. Люди"

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На мероприятии будет представлен вековой путь одного из старейших факультетов СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Открытый 1 июля 1917 г. в составе Саратовского университета историко-филологический факультет, по оценке известного петербургского ученого М. Е. Сергиенко, «был в первые годы своего существования превосходным». Работать в нем изъявили желание ученые из Петербурга, Москвы, Томска и других научных центров России. Первым деканом факультета стал прибывший из Петрограда профессор С. Л. Франк.Выпускники исторического факультета прославились в самых разных сферах – науке, образовании, журналистике, политике. Среди них – Герои Советского Союза Д. В. Емлютин и Н. Я. Казаков, ученые – Г. Д. Бурдей, В. Б. Островский, И. Д. Парфенов, И. В. Порох, деятели культуры – Л. И. Алиферова, Е. К. Максимов.За 100 лет своей истории факультет вырос до крупного Института истории и международных отношений НИУ СГУ имени Н. Г. Чернышевского и остается известным учебным и научно-исследовательским центром, дающим фундаментальное гуманитарное образование.Выпускники факультета расскажут о наиболее ярких моментах студенческой жизни, вспомнят своих преподавателей, время, проведенное в археологических экспедициях, на выездной музейной практике.На мероприятии будет представлена книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной универсальной научной библиотеки «Вехи истории: к 100-летию исторического факультета НИУ СГУ имени Н. Г. Чернышевского».