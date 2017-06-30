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В Энгельсе убит местный житель
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В Энгельсе убит местный житель

Новости


Следственным отделом по городу Энгельс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту обнаружения тела 42-летнего мужчины по месту проживания с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования его смерть наступила в результате тупой травмы головы.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении противоправного деяния в отношении потерпевшего задержан его знакомый – ранее судимый житель города Энгельс, 1969 года рождения.

По версии следствия, 26 июня 2017 года в вечернее время последний распивал спиртные напитки в компании знакомых в гостях у потерпевшего в многоэтажном доме, расположенном по 5-му Студенческому проезду города Энгельса. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес хозяину жилища множественные удары руками и ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.