В Энгельсе убит местный житель

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Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования его смерть наступила в результате тупой травмы головы.В кратчайшие сроки по подозрению в совершении противоправного деяния в отношении потерпевшего задержан его знакомый – ранее судимый житель города Энгельс, 1969 года рождения.По версии следствия, 26 июня 2017 года в вечернее время последний распивал спиртные напитки в компании знакомых в гостях у потерпевшего в многоэтажном доме, расположенном по 5-му Студенческому проезду города Энгельса. Во время застолья между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес хозяину жилища множественные удары руками и ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.