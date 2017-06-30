В составе сводного Детского хора России выступили саратовские ребята
24 июня по приглашению главы Чувашии Михаила Игнатьева в г. Чебоксары на берегу реки Волги состоялся концерт сводного Детского хора России.
Дирижировал хором народный артист России и Чувашии, главный дирижер-хормейстер Чувашской государственной академической симфонической капеллы Морис Яклашкин.
Хор объединил около 400 детей из 32 регионов России и 614 детей-хористов Детского хора Чувашии.
Саратовскую область представляли девять учащихся отделения «Хоровое пение»МАУДО «ДШИ №2 им. И.Я. Паницкого» г. Балаково.
Глава республики М. Игнатьев тепло приветствовал участников этого знакового проекта на чувашской земле, выразил благодарность организаторам за оказанное доверие и проведение первого выездного концерта Детского хора России в Чебоксарах.
Организаторами была подготовлена культурная программа для юных саратовцев: выступление Чувашского государственного театра драмы; театра Сычжоуской оперы провинции Аньхой Китайской Народной Республики
Руководителю саратовской делегации вручено благодарственное письмо от главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева и памятные подарки всем участникам Детского хора России.