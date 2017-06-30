30 июня 2017 02:29 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 29 июня
Фонд имени Л.В. Собинова совместно с театром оперы и балета открыл серию воркшопов
18:10 | 29 июня
1 июля открывается охота на степного сурка
17:17 | 29 июня
Лучшим новым вкусом года назван Sprite со вкусом Огурца
15:09 | 29 июня
Во Владимирской области начался молодежный форум "Территория смыслов на Клязьме"
14:17 | 29 июня
Истфак СГУ отметит день рождения мероприятием "Время. События. Люди"
13:29 | 29 июня
В Энгельсе убит местный житель
12:31 | 29 июня
После падения в общественном транспорте госпитализирована женщина
12:31 | 29 июня
В составе сводного Детского хора России выступили саратовские ребята
11:25 | 29 июня
Салон «Галерея Михайлов» начал работать в центре Старой Риги
10:14 | 29 июня
Полуавтомат розлива Bag-in-Box Formika с Ultra-Clean создал Политех-Плюс
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Салон «Галерея Михайлов» начал работать в центре Старой Риги

Новости
Салон «Галерея Михайлов» начал работать в центре Старой Риги


В самом центре Старой Риги известный художник-камнерез, создатель уникальных ювелирных коллекций Владимир Михайлов открыл салон «Галерея Михайлов». Такие салоны уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Бари (Италия), Баден-Бадене (Германия).

Коллекция ювелира, работающего по благословению Церкви с 1983 года, создана в художественной технике изображения православных духовных образов. Эта техника зародилась в XII-XIII вв. в Новгороде и Пскове, в дальнейшем став традиционной для изображения знаков православия на Руси. Сегодня коллекция Владимира Михайлова включает более 500 ювелирных изделий из золота, платины и серебра, украшенных драгоценными камнями. Среди них потрясающей красоты православные кресты, образы чудотворных икон и угодников, почитаемых в России, рождественские складни, календарь православных праздников и другие неповторимые, восхищающие сложностью и мастерством исполнения предметы.

Коллекция Владимира Михайлова уже не первый раз участвует в масштабных культурных мероприятиях в России и других странах.