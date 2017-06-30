Салон «Галерея Михайлов» начал работать в центре Старой Риги

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Коллекция ювелира, работающего по благословению Церкви с 1983 года, создана в художественной технике изображения православных духовных образов. Эта техника зародилась в XII-XIII вв. в Новгороде и Пскове, в дальнейшем став традиционной для изображения знаков православия на Руси. Сегодня коллекция Владимира Михайлова включает более 500 ювелирных изделий из золота, платины и серебра, украшенных драгоценными камнями. Среди них потрясающей красоты православные кресты, образы чудотворных икон и угодников, почитаемых в России, рождественские складни, календарь православных праздников и другие неповторимые, восхищающие сложностью и мастерством исполнения предметы.Коллекция Владимира Михайлова уже не первый раз участвует в масштабных культурных мероприятиях в России и других странах.