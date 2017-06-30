Полуавтомат розлива Bag-in-Box Formika с Ultra-Clean создал Политех-Плюс
На рынок фасовочного Bag-in-Box оборудования вышел первый в России и странах СНГ полуавтомат розлива жидких продуктов в мешки типа Bag-in-Box (BIB) Formika с Ultra-Clean.
Спроектировали и произвели машину специалисты предприятия Политех-Плюс. В настоящее время во всем мире машины такого класса асептики могут выпускать лишь три производителя. Новое оборудование работает с кусочками фруктов диаметром до 14 мм, что для автоматов фасовки жидких продуктов в мешки Bag-in-Box является лучшим показателем в мире.
Производитель BIB Formika провел испытания оборудования на Лысковском консервном заводе по производству фруктово-ягодных начинок и наполнителей (ПО «Гамми»). На крупнейшем в России заводе машина проходила испытания в течение двух недель. Их итогом стало заключение договора между компанией Zuegg, итальянским производителем джемов, конфитюров и наполнителей, и предприятием Политех-Плюс о приобретении розлива джемов, наполнителей и конфитюров.