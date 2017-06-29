В Саратове началась областная игра "Зарница"
С 28 по 30 июня на базе регионального учебного центра боевой подготовки ракетных войск и артиллерии г. Саратовпроходит областная военно-патриотическая игра «Зарница».
Организаторами мероприятия выступают министерство молодежной политики, спорта и туризма области, министерство образования области с участием регионального центра допризывной подготовки молодежи, регионального отделения ДОСААФ России области и регионального учебного центра боевой подготовки ракетных войск и артиллерии.
В I и II этапах, которые прошли в муниципальных районах области и г. Саратове с февраля по май 2017 года, приняли участие более 13000 детей в возрасте 14-15 лет.
В областном этапе «Зарницы» принимают участие 28 команд из муниципальных районов области и г.Саратов. Всего 392 школьника.
Команда-победитель областного этапа представит Саратовскую область в окружном финале военно-патриотической игры «Зарница Поволжья».