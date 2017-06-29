С июля саратовцам организуют ежедневные экскурсии
30 июня в 19.00 от Крытого рынка стартует серия пешеходных экскурсий по центральным улицам Саратова.
В течение всего лета общественные организации «Любимый город» и «Творческая молодежь», при поддержке Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Общественной палаты Саратовской области, будут осуществлять проект #ЯЗНАЮСАРАТОВ, который направлен на историко-культурное просвещение жителей города Саратова.
Студенты СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского будут рассказывать всем интересующимся гражданам об архитектурном облике любимого города.
Старт каждый день (кроме выходных) в 19.00 мы ждем вас на площади им. Кирова у входа в Крытый рынок.
Телефоны для справок: +79873027764 (Всеволод); +79873769565 (Юлия).
Сообщает пресс-служба городской мэрии.