Высокотехнологичное производство коронарных стентов и катетеров наладил в РФ «Стентекс»

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Речь идет о коронарных стентах и катетерах для лечения пациентов с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией. Генеральный директор предприятия «Стентекс» Егор Лукьянов дал интервью «Российской газете», в котором рассказал о реализации уникального проекта по локализации в России производства коронарных стентов и катетеров мирового класса.Руководитель «Стентекса» отметил: в Россию при локализации производства, были перенесены технологии и системы контроля качества целой линейки медицинских изделий Medtronic, компании-мирового лидера в производстве коронарных стентов и катетеров. Это значит, что в России медицинские высокотехнологичные изделия производятся в соответствии с теми же требованиями, которые действуют на любом другом производстве Medtronic за рубежом. Егор Лукьянов подчеркивает: система контроля качества на его предприятии соответствует самым серьезным российским и международным стандартам отрасли.Также гендиректор предприятия «Стентекс» заявил, что сегодня завод готов обеспечить потребность в стентах и катетерах все региональные и федеральные медицинские клиники страны, хотя еще пару лет назад в России использовали 95% импортных изделий. Кроме того, доступными коронарные стенты и катетеры становятся не только по количеству, но и по цене: несколько месяцев назад акционеры совместного предприятия выступили перед правительством РФ с инициативой снизить цены на продукцию. Для компании «Стентекс», партнера отечественной системы здравоохранения, – это необходимый и очень важный шаг в обеспечении доступности для россиян востребованной высокотехнологичной медицинской помощи.