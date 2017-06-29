Открылась выставка одной картины «Царь Петр I в Троицком соборе»
Министр культуры прокомментировала открытие выставки картины Вячеслава Курсеева «Царь Петр I в Троицком соборе».
- Открытие выставки одной картины «Царь Петр I в Троицком соборе» известного саратовского художника Вячеслава Курсеева - замечательное событие. Мы вместе продолжаем открывать для себя подлинные сокровища изобразительного искусства. Эта картина актуальна на все времена. И сегодня она воспринимается не только как произведения искусства, но и как документальное свидетельство истории Саратовского края. С Троицким собором связана целая эпоха в истории Саратовского края, с Петром Великим – эпоха в истории России. Я надеюсь, что выставка станет своеобразной культурно-просветительской акцией и открытием прекрасного мира искусства.