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«Путешествие» киновидеоцентра по детским лагерям продолжается

Новости


На прошлой неделе областной киновидеоцентр привез свои программы и киноновинки для детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях Базарно-Карабулакского района.

Это уникальное место области, где есть хвойные леса и ягодные поляны, чистая родниковая вода и прекрасные сады. Так, детям лагеря «Лесная полянка» была представлена программа «Спасем планету вместе», посвященную Году экологии в России. Сидя под старыми дубами в открытом кинотеатре, ребята особенно прониклись темой защиты окружающей среды, отвечая на вопросы викторин и участвуя в интеллектуальных конкурсах.

В лагере «Ласточка» сотрудники киновидеоцентра провели игровую программу «Мульти-Пульти», посвященную мультипликационным героям студии «Союзмультфильм». Активная и подвижная программа максимально раскрыла творческий потенциал и кинокругозор юных воспитанников лагеря в жанре анимации.

Такие «путешествия» с киновидеоцентром по лагерям области проходят весь летний период, на различных открытых и закрытых площадках города и области. Открытие летней кампании в области началось с программы «Праздник солнца, праздник лета» в селе Новые Выселки Калининского района.
Также в течение июня областной киновидеоцентр посетил и представил свои кинопрограммы в оздоровительных лагерях Аткарского, Татищевского, Марксовского, Энгельсского районов.

В июле и августе запланированы киновыезды в Новые Бурасы, Ершов, Татищево, Базарный Карабулак, пришкольные оздоровительные лагеря Саратова и других городов области.