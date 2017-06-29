29 июня 2017 04:04 ЧЕТВЕРГ
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19:00 | 28 июня
В Саратове началась областная игра "Зарница"
17:58 | 28 июня
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17:57 | 28 июня
С июля саратовцам организуют ежедневные экскурсии
16:04 | 28 июня
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15:08 | 28 июня
«Путешествие» киновидеоцентра по детским лагерям продолжается
14:19 | 28 июня
Впервые в Энгельсе пройдет Семейный Фестиваль «Добрый дом»
13:10 | 28 июня
В Вольске установлена плавучая пристань
12:03 | 28 июня
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10:57 | 28 июня
В Вольске пройдет II фестиваль ухи
10:00 | 28 июня
Выявлен новый эпизод преступной деятельности заведующей детским садом
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Впервые в Энгельсе пройдет Семейный Фестиваль «Добрый дом»

Новости
Впервые в Энгельсе пройдет Семейный Фестиваль «Добрый дом»

1 июля в Городском парке Энгельса состоится грандиозное празднование Дня молодежи - 2017 - Семейный фестиваль «Добрый дом».

На протяжение всего дня участников ждут десятки развлекательных интерактивных площадок: ярмарка «МамаМаркет», фестиваль спорта «Энгельс в движении», соревнования по кроссфиту, кубок по лазертагу, фестиваль молодежных трендов «Тема», рок-концерт, флеш-моб, выступления картингистов.

Главным событием праздника станет Фестиваль Мороженого, организованный ГК «Белая Долина». В программе – творческие мастер-классы, конкурсы, бармен-шоу, дискотека «ЙО-диско». Победителей ждут многочисленные призы и подарки.

Начало праздника в 15.00

Вход Бесплатный!