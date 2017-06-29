Впервые в Энгельсе пройдет Семейный Фестиваль «Добрый дом»
1 июля в Городском парке Энгельса состоится грандиозное празднование Дня молодежи - 2017 - Семейный фестиваль «Добрый дом».
На протяжение всего дня участников ждут десятки развлекательных интерактивных площадок: ярмарка «МамаМаркет», фестиваль спорта «Энгельс в движении», соревнования по кроссфиту, кубок по лазертагу, фестиваль молодежных трендов «Тема», рок-концерт, флеш-моб, выступления картингистов.
Главным событием праздника станет Фестиваль Мороженого, организованный ГК «Белая Долина». В программе – творческие мастер-классы, конкурсы, бармен-шоу, дискотека «ЙО-диско». Победителей ждут многочисленные призы и подарки.
Начало праздника в 15.00
Вход Бесплатный!