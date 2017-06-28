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В Вольске установлена плавучая пристань

Новости
В Вольске установлена плавучая пристань

Работа была проведена в рамках выполнения поручения главы региона Валерия Радаева по организации речных туристических маршрутов.

По информации министерства по делам территориальных образований, возможности принимать суда город был лишен на протяжении последних 15 лет.

Первые организованные туристские группы пристань примет 1 июля, это будут гости II фестиваля ухи на Волге. В этот же день этот водный объект станет одной из концертных площадок праздника.

С августа Вольск станет одной из остановок волжского маршрута «Саратов-Хвалынск». Помимо этого пристань готова принимать различные суда - от маломерных до трехпалубных круизных лайнеров.