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Саратовская балерина стала лауреатом престижного конкурса в Юрмале

Новости / Культура
Саратовская балерина стала лауреатом престижного конкурса в Юрмале


26 июня на знаменитой концертной площадке «Дзинтари» состоялся гала-концерт XVII Международного хореографического фестиваля-конкурса «Арабеск».

Лауреатом фестиваля сразу в двух номинациях – «Соло. Классическая хореография» (1 место) и «Детский танец» (1 место) - стала шестилетняя балерина из Саратова Анастасия Курихина, воспитанница саратовской студии классического балета Татьяны Картушиной.

- Фестиваль собрал юных танцоров из стран Балтии, Германии, других европейских государств. Россия была представлена Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Саратовом. Для Анастасии это не первый опыт выступления на большой сцене. Наша воспитанница успешно принимала участие в общероссийском конкурсе талантов "Синяя птица", поразив жюри и ведущих. Традиционный «Арабеск» в Юрмале - серьезное событие в мире классического танца. Именно здесь зажигаются будущие звезды балета, - рассказала Татьяна Картушина.

Фото http://www.cultradio.ru